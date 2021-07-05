Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 июля.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – зеленый, бирюзовый

– зеленый, бирюзовый Число удачи – 8

В нумерологии – день шоумена. В главных плюсах дня – вдохновение, доброта и сила слова. При этом минусы дня несут апатию и зависть. Избегайте жалость к себе.

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В основе дня – самостоятельность и созидание в мыслях и желаниях. В вопросах красоты и фитнеса будут очень полезны процедуры по телу, увлажнение, а также плавание и солевые ванны. В отношении здоровья – берегите желудок. Для этого в пищу стоит добавить бананы, овсянку и шпинат.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, повремените с поспешными действиями, и крупные траты лучше отложить.

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