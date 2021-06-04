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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 июня

4 июня, 07:49

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 4 июня.

В главных плюсах дня сердечность, трудолюбие и усердие. При этом минусы дня несут алчность, конфликтность и неосторожно сказанные слова. В основе дня краткосрочные цели и задачи.

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Красота и здоровье: приветствуются йога и легкие упражнения. Берегите сосуды и органы обоняния.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно привести в порядок бумаги и рабочее пространство.

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Источник: Сегодня

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