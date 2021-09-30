Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 сентября.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зелёный и бирюза
- Число удачи – 8
В главных плюсах дня сила мысли, желания, при этом минусы дня несут алчность и зависть. В основе дня – обучение и самообразование.
В вопросах красоты и фитнеса – процедуры по снижению веса. В отношении здоровья – печень и желчь. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, крупные траты проведите с особой тщательностью.
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А еще узнайте, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для жителей Земли.. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Очередная фаза Меркурия наступила 27 сентября, а продлится все это до середины октября, поэтому запаситесь терпением!
Напомним, что ранее мы писали, как пережить ретроградный Меркурий.