Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 июня.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой
- Число удачи – 5
В главных плюсах дня знания, чтение и спокойствие. При этом минусы дня несут апатию и хандру. В основе дня самосовершенствование и развитие.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются расслабляющие процедуры и массаж. В отношении здоровья уменьшите прием горячительных напитков, берегите сердце и сосуды.
Завершая прогноз темой бизнеса, инвестиции в самообразование и обучение окупятся сполна.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!