Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 июля

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 27 июля / Фото: Сегодня
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 27 июля.
- Цифра дня – 21
- Цвет дня – желтый, лимонный и золотой
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня доброта, мудрость и великодушие. При этом минусы дня несут агрессию, спонтанность и нервозность. В основе дня позитивное восприятие мира.
В вопросах красоты и фитнеса полезным будет антицеллюлитный массаж и спортивная активность. В отношении здоровья исключите травмоопасные виды спорта.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, ссуды и займовые операции лучше отложить.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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