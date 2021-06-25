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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 июня

25 июня, 07:27

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 25 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 25 июня.

В главных плюсах дня рационализм, логика и внутренний рост. При этом минусы дня несут лень и самонадеянность. В основе дня дисциплина и собранность.

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Красота и здоровье: хороший день для очищения и разгрузки организма. Но уязвима мочеполовая система и почки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, вопросы строительства, недвижимости и встречи с наставниками будут иметь успех сегодня.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня

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