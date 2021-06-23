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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 июня

23 июня, 07:11

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 июня.

В главных плюсах дня – верность слову, любовь и внимание к ближнему. При этом минусы дня несут полигамность, беспечность и пустоту. В основе дня – обучение и закладка знаний.

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Красота и здоровье: полезными будут йога и дыхательные упражнения. Берегите грудную клетку и голову.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важно будет получение нужной и верной информации, общение и укрепление договоренностей.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня

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