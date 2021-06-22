Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 22 июня / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 июня.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В главных плюсах дня энтузиазм и активность. При этом минусы дня несут алчность, зависть и разрушение. В основе дня милосердие и сострадание.
Красота и здоровье: полезны прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и любая физическая активность. Избегайте переохлаждений и больше двигайтесь.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, сегодня будут удачными благотворительность и участие в социальных акциях добра.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!