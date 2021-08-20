Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 20 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 августа.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий

– синий Число удачи – 6

В главных плюсах дня – духовная сила и лидерские качества. При этом минусы дня несут сомнения и гиперперфекционизм. В основе дня – креативный подход ко всему.

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В вопросах красоты и фитнеса будет полезен уход за собой. В отношении здоровья уязвимы щитовидная железа и мочеполовая система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, благотворительность и пожертвования будут очень уместными.

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