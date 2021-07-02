Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 июля / Фото: Pexels
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 2 июля.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой, морской волны и аквамариновый
- Число удачи – 5
В главных плюсах дня – внимание, мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут двойные послания и неискренность. В основе дня – гармония духовного и материального.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются процедуры по уходу за лицом, очищение и увлажнение. В отношении здоровья уязвима мочеполовая система и глаза.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для благотворительности, интеллектуальной работы и самообразования.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.