Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 18 июня / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 18 июня.
- Цифра дня – 20
- Цвет дня – оранжевый
- Число удачи – 2
В главных плюсах дня обаяние, сила и активность. При этом минусы дня несут саморазрушение, аферы и эмоциональные перепады. В основе дня терпение и аккуратность к деталям.
Красота и здоровье: целенаправленно расходуйте силы и избегайте травм. Также избегайте переедания, хорошо добавить в рацион больше зеленых и оранжевых овощей.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно уделить должное внимание оформлению денежных документов и операций.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!