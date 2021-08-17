Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 17 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 17 августа.
- Цифра дня – 21
- Цвет дня – желтый
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня милосердие и доброта. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и обиды. В основе дня сочетание разума и интуиции.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуется уход за полостью рта и укрепление десен. В отношении здоровья уязвима нервная система и желудок.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для укрепления финансовых ресурсов и общения с наставниками и финансовыми аналитиками.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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