Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 16 июня / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 16 июня.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – карьерный рост и рационализм. При этом минусы дня несут мелочность, ложь и клевету. В основе дня – важно отслеживать все сказанное вслух.
Красота и здоровье: полезны занятия спортом, особенно упражнения на развитие дыхательной системы. Уязвимы бронхи и легкие.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте пустых бесед, продуктивна будет работа в уединении.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!