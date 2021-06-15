Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 15 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 июня.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – зеленый и бирюза

– зеленый и бирюза Число удачи – 8

В главных плюсах дня – амбициозность и целеустремленность. При этом минусы дня несут переоценку возможностей и самообман. В основе дня – компетентность и усовершенствование своих навыков.

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Красота и здоровье: особо приветствуются спорт и йога. Хорошо включить в рацион питания больше растительных белков.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, беритесь только за то, в чем вы действительно хорошо разбираетесь.

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