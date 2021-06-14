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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 июня

14 июня, 07:35

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 14 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 июня.

В главных плюсах дня понимание и терпимость к ближним. При этом минусы дня несут лесть, гордыню. В основе дня лежит верность принципам.

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Красота и здоровье: расслабление телу принесут СПА-процедуры, принятие ванн и массаж. Но уязвима будет сердечно-сосудистая система.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, будет полезна закладка фундамента на будущее. При подписании документов будьте внимательны.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня

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