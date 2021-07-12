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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 июля

12 июля, 08:04

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 12 июля 2021 / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 12 июля.

В главных плюсах дня – самоконтроль, усидчивость. При этом минусы дня несут жадность и диктат. В основе дня – концентрация на приоритетных направлениях.

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В вопросах красоты и фитнеса приветствуются маникюр и педикюр, укрепление ногтей. В отношении здоровья будет полезен уход за полостью рта. Для красивых зубов старайтесь есть яйца, зелень, морковь и яблоки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, избегайте лени и пассивности. Приступайте к реализации планов и целей, но будьте рациональны.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

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Источник: Сегодня

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