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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 июня

11 июня, 07:01

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 11 июня / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 11 июня.

В главных плюсах дня – дипломатия, гибкость и интуиция. При этом минусы дня несут интриги, конфликты и эмоциональные всплески. В основе дня – планирование будущих идей и целей.

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Красота и здоровье: поберегите сегодня желудок – хорошо начинать правильные диеты, пересмотреть свой рацион питания и начинать процедуры по снижению веса.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важно серьезно отнестись к документам, заключению договоров.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

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Источник: Сегодня

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