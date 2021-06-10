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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 июня

10 июня, 07:44

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 июня.

В главных плюсах дня созерцание и умиротворение. При этом минусы дня несут сомнения, неустойчивость и нервозность. В основе дня подведение итогов и завершение дел.

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Красота и здоровье: полезно будет разгрузочное питание, особенно овощи и фрукты желтого цвета. Хорошо будет наладить режим сна. И постарайтесь перейти к легкой для пищеварения еде.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хорошо раздать долги и выполнить старые обещания.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлиться все это до октября!

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Источник: Сегодня

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