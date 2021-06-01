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Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

2 июня, 07:01

Ирина Маслова

На их приготовление вам понадобится не более 30 минут

Сырники, instagram.com/semenovairina8888/

Творог и все, что из него приготовлено – самый популярный и любимый вариант для завтрака. И спорить здесь не о чем. Безусловно, утром можно выбрать что-то более сытнее, но тогда, чтобы закрепить утренний прием пищи, обязательно воспользуйтесь рецептами ниже. Все, что вам нужно, – это творог, яйца и немного сахара. Готовятся и сырники, и запеканка, и суфле очень быстро и просто.

Творожное суфле

Творожное суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты. С помощью погружного блендера перебить массу до однородной консистенции.
  2. Перелить в форму, смазанную маслом.
  3. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой.
  4. Готовое суфле подавать со сметаной, ягодами или медом.

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Сырники с изюмом и грецкими орехами

Сырники с изюмом и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйцо, муку, сахар и измельченные грецкие орехи.
  2. Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.
  3. Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.

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Запеканка из творога быстрая

Творожная запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков.
  2. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой.
  3. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность.
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
  5. Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.

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