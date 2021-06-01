Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

На их приготовление вам понадобится не более 30 минут

Сырники, instagram.com/semenovairina8888/

Творог и все, что из него приготовлено – самый популярный и любимый вариант для завтрака. И спорить здесь не о чем. Безусловно, утром можно выбрать что-то более сытнее, но тогда, чтобы закрепить утренний прием пищи, обязательно воспользуйтесь рецептами ниже. Все, что вам нужно, – это творог, яйца и немного сахара. Готовятся и сырники, и запеканка, и суфле очень быстро и просто.

Творожное суфле

Творожное суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/

Ингредиенты

600 г – творог;

60 г – манная крупа;

3 шт. – яйца;

150 г – сахар.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты. С помощью погружного блендера перебить массу до однородной консистенции. Перелить в форму, смазанную маслом. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30-35 минут. Готовность проверить шпажкой. Готовое суфле подавать со сметаной, ягодами или медом.

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Сырники с изюмом и грецкими орехами

Сырники с изюмом и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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250 г творога;

3 ст. л. муки;

2-2,5 ст. л. сахар;

1 яйцо;

50 г грецких орехов;

50 г изюма.

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо, муку, сахар и измельченные грецкие орехи. Творожную массу разделить на небольшие шарики (по 60 г), сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде. Подавать сырники с изюмом и орехами с вареньем, сгущенкой, сметаной или медом.

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Запеканка из творога быстрая

Творожная запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600 г творога;

2-3 ст. л. сметаны;

2 яйца;

2-3 ст. л. манки плюс для посыпки формы;

3-4 ст. л. сахара;

сливочное масло – для смазывания формы;

свежие ягоды, фрукты, мед, сметана – для подачи.

Способ приготовления

Творог, яйца, манку, сметану и сахар размять вилкой или измельчить погружным блендером, чтобы не было комочков. Форму для запеканки смазать маслом и присыпать манной крупой. Выложить творожную смесь в форму и разровнять поверхность. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Остудить запеканку и подавать вместе с ягодами, фруктами, сметаной и медом.

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