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Творожные лодочки с грушей как сытная альтернатива привычному завтраку

16 июня, 07:01

Ирина Маслова

Испечь их можно из уже готового слоеного или дрожжевого теста, или приготовить его самостоятельно. В этом рецепте, помимо творога, присутствует груша, но можно заменить ее клубникой или черникой

Лодочки с творогом / Фото: instagram.com/lar_anastasia/

Принцип блюда – хачапури по-аджарски, но эти лодочки все-таки сладкие. Хотя можно готовить и без сахара, так как некоторую сладость им придадут ягоды или фрукты, которые вы выберете. И если вы привыкли поесть на завтрак, к примеру, оладьи, то попробуйте отойти от традиций и приготовить лодочки с творогом и грушей. Вам понравится непременно.

Лодочки с творогом и грушей – рецепт

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Яйцо перетереть с сахаром, добавить творог, кефир и все тщательно пробить блендером.
  2. Добавить нарезанную грушу, перемешать.
  3. Из теста сформировать лодочки на силиконовом коврике или бумаге для выпечки.
  4. Лодочки наполнить творожной начинкой и выпекать при 180 градусах 30 минут.
  5. По желанию украсить ягодами.

Также к завтраку можно приготовить сытный лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.

И еще 10 оригинальных рецептов с творогом найдете здесь.

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Источник: instagram.com/lar_anastasia/

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