По итогам мая 2021 года, телеканал "Украина" удерживает первенство в телевизионном пространстве страны

Телеканал «Украина» – канал №1 в мае / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По итогам мая 2021 года, телеканал "Украина" удерживает первенство в телевизионном пространстве страны по основным аудиториям как в городах с населением 50 тыс.+, так и по всей Украине.

По аудитории 18+ (50 тыс.), доля (shr, %)* канала составляет 11,73%, рейтинг (rat, %) – 1,83%. По аудитории 4+ (Вся Украина)***: доля (shr, %) 10,81%, рейтинг (rat, %) 1,48%.

Составляющими успеха телеканала "Украина" в мае стали высокие показатели просмотра информационного и публицистического вещания, премьеры захватывающих сериалов.

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Так, популярное социальное ток-шоу "Говорит Украина" с ведущим Алексеем Сухановым остается одним из самых любимых проектов зрителей. В мае социальный проект был лидером своего слота по аудиториям 18+ (50 тыс.+), 4+ (вся Украина), по которым получил долю 15,08%, рейтинг 5,24%, и долю 16,40%, рейтинг 4,95% соответственно. За месяц резонансные истории ток-шоу собрали у экранов 10,63 млн украинцев***.

В мае киносериальная линейка канала пополнилась премьерами праймовых сериалов и минисериалов выходного дня. Детективная мелодрама "Спасти веру" (производство "Киевтелефильм") состоялась с долей 14,23%, рейтингом 4,79% по аудитории 18+ (50 тыс.+) и получила приверженность 9,01 млн украинцев***. Мистическая драма "Теория зла" об истории жизни психолога, которая попадает в круговорот странных таинственных событий (производство компании Saga Pictures) получила долю 13,91%, рейтинг 4,85% по аудитории 18+ (50 тыс.+), сериал посмотрели 7,38 млн зрителей***. 8-серийная картина "Хрустальные вершины" (производство IVORY films) тоже прошла с высокими показателями, ее доля, рейтинг были 11,79%, 4,01% соответственно, в целом сериал посмотрели 6,75 млн зрителей***. Мелодрама выходного дня "Три цвета любви" с актрисой Анной Кошмал в главной роли (производство "Украинской Продакшн студии") получила аудиторию в 4,43 млн зрителей***.

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Лидерами информационного вещания на украинском телевидении среди широкой аудитории остаются новости "Сегодня". В мае "Сегодня" организовали ко Всемирному дню вышиванки народный показ вышиванок под открытым небом, на лучшем смотровой площадке столицы КВЦ "Парковый". В празднике "ВишиванкаDAY" приняли участие звезды украинского шоу-бизнеса, актеры и телеведущие.

Также лидером слота по широкой аудитории в мае остается информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой". Доля, по широкой аудитории, 12,74%, рейтинг – 4,12%**, охват – 8,08 млн украинцев***.

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Информационно-развлекательный проект телеканала – "Утро с Украиной", с которым просыпаются украинцы, собрал у экранов 5,97 млн зрителей***.

В мае канал "Украина" на правах эксклюзивного транслятора показывал 60-ю юбилейную церемонию награждения лауреатов Национальной премии им. Тараса Шевченко. Ведущими культурного события стали звезды канала "Украина" Лилия Ребрик и Алексей Суханов. В эфире за трансляцией Шевченковской премии наблюдали почти 2 млн зрителей***.

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Также канал эксклюзивно транслировал контрольный поединок между национальными сборными Украины и Бахрейна в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. За заядлой футбольной игрой наблюдали почти 3 млн зрителей***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.