На телеканале Украина выйдет новое шоу: участников будут оценивать сразу 100 членов жюри

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить музыкальное шоу All Together Now

Телеканал «Украина» готовит уникальное шоу по формату All Together Now Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" приобрел права на адаптацию грандиозного музыкального шоу по всемирно известному формату All Together Now. Правообладатель формата All Together Now – Banijay Rights. Участники нового вокального проекта будут соревноваться за благосклонность необычного жюри, которое поразит своими масштабами.

Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время завоевал популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

"Премьерой шоу "Маска", которое поразило всех своей новизной и масштабом, канал "Украина" уверенно зашел на территорию больших развлекательных проектов. И мы снова беремся за совершенно новую для украинского зрителя и не менее масштабную историю. Формат All Together Now уникален как по зрелищности и эмоциональному напряжению, так и по своим правилам. Впервые на отечественном телевидении талант участников будут оценивать сразу сто членов жюри. Уверена, это будет действительно народный проект", – комментирует директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Согласно правилам проекта, участники выходят на сцену, чтобы поразить своим певческим талантом уникальное жюри, которое насчитывает 100 музыкальных экспертов. Это украинские артисты, которых знает вся страна. Задача участника – исполнить выбранную композицию так, чтобы как можно больше членов жюри встали и пели вместе с ним. Чем больше людей присоединятся к исполнению песни, тем больше шансов у конкурсанта пройти в финал шоу и побороться за победу.

Телеканал "Украина" уже начал кастинг вокалистов нового проекта. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов.

