Свободные платья, цветочные принты, шнуровка: ТОП-5 вещей, от которых стоит избавиться в 2022 году

5 вещей в вашем гардеробе, которым нужно устроить длительный отдых / Фото: Vogue

Ранее мы писали о верхней одежде-антитрендах зимы 2022 году. Сегодня продолжим развивать тему устаревших вещей в вашем гардеробе. Также расскажем, на что можно заменить безнадежно вышедшую из моды одежду.

Не торопитесь выбрасывать все это, просто отложите подальше. Поскольку мода циклична, то в скором будущем старый гардероб может стать трендовым. А, может, и нет...

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Заменить платье из органзы – на блестящее платье-сетку

Готовьтесь к тому, что в 2022 году снова будет модно максимально оголять тело, демонстрируя сексуальность. Поэтому расслабленные легкие платья можно отложить подальше, заменив их на более провокационные варианты из полупрозрачной органзы и блестящей сетки. Saint Laurent показали новую весеннюю коллекцию 2022 с провокационным платьем-кольчугой, а Versace продемонстрировали высокую моду в платье с глубоким разрезом у бедра из мерцающей черной ткани. Повседневно такие вещи носить, как минимум, странно, но на пляже или тематической вечеринке – очень даже круто.

Rejina Pyo FW 2022 / Фото: vogue.ua

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Saint Laurent SS 2022 / Фото: Vogue

Versace FW 2022 / Фото: vogue.ua

Заменить брюки со шнуровкой – на брюки с низкой посадкой

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Если прошлым летом модники щеголяли по улицам в брюках со шнуровкой, напоминающим ковбойский стиль, то в 2022 будет актуально заменить их на модели с низкой посадкой, оголяющие пресс. В 2000-х в таких ходили Кристина Агилера, Бритни Спирс и Шакира, а сегодня их возвращают в моду современные иконы поп-культуры Дуа Липа, Белла Хадид и Кедал Дженнер.

Balmain FW 2022 / Фото: vogue.ua

Dolce & Gabbana FW 2022 / Фото: vogue.ua

Miu Miu FW 2022 / Фото: vogue.ua

Заменить одежду с мелкой полевой россыпью – на одежду с большими бутонами

Цветочные мотивы мы видим у дизайнеров практически в каждом сезоне. И 2022-й не стал исключением, но теперь полевую роспись заменит одежда с крупными бутонами. Saint Laurent украсили красными цветами обтягивающие комбинезоны, Valentino – летящие платья.

Saint Laurent FW 2022 / Фото: vogue.ua

Valentino FW 2022 / Фото: vogue.ua

Заменить топ с завязками – на топ со шлейфом

Топы с завязками на талии можно отложить, заменив их на топы с длинными шлейфами. Они идеально дополнят повседневный образ и любой вечерний выход. Атласный розовый топ Carolina Hererra с длинным шлейфом сделает вас звездой вечеринки, а топ Missoni будет по-королевски смотреться на курорте.

Carolina Hererra FW 2022 / Фото: vogue.ua

Missoni FW 2022 / Фото: vogue.ua

Заменить зеленое – на фиолетовое

В декабря 2021 году Институт цвета Pantone огласил главный цвет 2022 года – им стал новый оттенок лилового под названием Very Peri. Этот цвет сочетает в себе спокойный синий оттенок с энергичным оттенком красного. Поэтому в вашем гардеробе обязательно должна быть минимум одна вещь в этом оттенке. Alberta Ferretti в греческом стиле, а Valentino – минималистичное платье с глубоким декольте.

Albera Ferretti FW 2022 / Фото: vogue.ua

Valentino FW 2022 / Фото: vogue.ua

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