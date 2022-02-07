Украинские студенты продают вещи, созданные бабушками. Где их купить

Все еще заказываете вязаные вещи сомнительного качества в Интернете? Зря, ведь бабушка может сделать куда лучше

Украинские студенты создали бренд "Творча Ба" с бабушкиными изделиями ручной работы / Фото: Инстаграм

Уже несколько сезонов в моде "бабушкины" вещи. Использовать в создании одежды техники и секреты опытных женщин настолько популярно, что даже дизайнер Фридон Нигуриани собрал вещи из лоскутков ткани по бабушкиной методике. Украинские студенты не отстают от трендов, поэтому создали бренд "Творча Ба".

В Instagram появился аккаунт самого милого украинского бренда, одежду и вещи для которого создают женщины пенсионного возраста. На странице продают балаклавы, рукавички, шоперы, кофты, носки и сумки ручной работы. И это не просто круто выглядит, но и спасает женщин от неблагодарного поиска покупателей на морозе.

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Крутой проект создали студенты Киевского национального экономического университета, объединившиеся в социально-предпринимательскую организацию Enactus.

"Нещодавно я виходила з метро і побачила бабусь, які в’яжуть у переході", — сказала моя подружка з університету. Захотілося їхню працю перенести в онлайн-режим, обмежити їхнє перебування на холоді. Навіть якщо це літо — вони все одно стоять на ногах і продають свої вироби. Це фізично важко навіть для мене, молодої людини. А бабусям це в рази важче. Ми вирішили, що класно буде, якщо вони в’язатимуть вдома, а ми будемо продавати це через інтернет. Вони отримуватимуть прибуток, працюючи вдома, не витрачатимуть час на продаж своїх виробів на вулиці й зможуть зв’язати ще більше виробів.

— рассказала соучредитель "Творчої Ба" Екатерина Мыслицкая изданию BURO.

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

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Креативная организация поделилась, что находит бабушек для сотрудничества тремя способами: либо сами видят их на улице и предлагают работу в формате "идите домой, вяжите, и вы заработаете те же деньги без необходимости стоять на улице"; либо к ним звонят дети и внуки творческих женщин и рекомендуют их; либо сами бабушки пишут, предлагая свои работы.

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

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Команда "Творчої Ба", помимо талантливых бабушек, состоит из финансиста, экономиста и маркетолога. Сначала они придумывают дизайн, учитывая текущие тренды и тенденции, обсуждают его с рукодельницами, чтобы он был не просто красивый, но и практичный, затем бабушки берутся за работу.

Кроме вязаных изделий, "Творча Ба" также продает шоперы с вышивкой, которые незаменимы летом. Вышивку для них делают две ба: Наталия и Лариса Степановна.

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

Также команда принимает заказы на корпоративные вещи и другую ручную вышивку. В конце февраля бренд представит новый товар – крутые вязаные косынки.

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

Каждая вещь создана не просто с любовью и теплой энергетикой заботливой бабушки, но также может имеет уникальную подпись: "Онуче, зв’язала для тебе", "Онучко, як у тебе справи? Чекаю на твій дзвінок!", "Що ти це в Інтернеті купиш? Давай я тобі зроблю краще!".

Цена изделий доступна каждому и зачастую гораздо дешевле, чем вязаные вещи в Интернете. Например, носки – 220 грн, кардиган – 1200 грн, балаклава – 650 грн, рукавички – 490 грн и.т.д.

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

"Творча Ба" продают вещи, созданные украинскими бабушками / Фото: Инстаграм

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