Стромболи или пицца-ролл: 3 рецепта для отличного ланча на работе и сытного перекуса в школе

Рецепты стромболи для перекуса в школе и на работе / Фото: instagram.com/valentinascorner/
Если вы знаете Италию, то в этой стране есть маленький вулканический остров Стромболи недалеко от Сицилии. Существует версия, что пицца-ролл названа в его честь. Но впервые эту закрытую пиццу приготовили в США. Скорее всего, это были итальянские эмигранты. Эта пицца действительно напоминает вулкан, ведь внутри нее – сочная горячая начинка, похожая на лаву. Если вы любите итальянскую кухню и знаете все ее правила и особенности, то пора попробовать стромболи.
Стромболи с салями
Ингредиенты
- Томатная паста – 150 г
- Моцарелла – 350 г
- Салями – 15 кусочков
- Яйцо – 1 шт.
- Специи
Для теста
- Теплая вода – 250 мл
- Сухие дрожжи – 1 ч. л.
- Мед или сахар – 1 ст. л.
- Соль – 2 ч. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Мука – 400 г
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто в комбайне, вымешивать минут 15-20, после чего положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
- Когда тесто подошло, взять половину и раскатать из него пласт размером 25х40. Выложить томатный соус, оставляя с краев 6-7 см со всех сторон.
- На порезанные помидоры положить тертую моцареллу, разложить кусочки салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края.
- Завернуть узкие края теста, завернуть в рулет и перенести на противень.
- Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см. Посыпать сухими травами.
- Выпекать стромболи в духовке при температуре 200 градусов до готовности.
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Стромболи с шампиньонами и маслинами
Ингредиенты для теста
- Мука – 150 г
- Сухие дрожжи – 4 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Теплая вода – 80 мл
Для соуса
- Томатная паста – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Орегано – 0,5 ч. л.
- Базилик – 0,5 ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Черный перец – по вкусу
Для начинки
- Гауда – 150 г
- Моцарелла – 150 г
- Салями – 100 г
- Шампиньоны – 3 шт.
- Маслины, орегано – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать дрожжи с теплой водой и щепоткой сахара. Добавить муку, соль и вымесить тесто. Поставить в теплое место на 40-60 минут.
- Для соуса мелко нарезать помидор, смешать остальные ингредиенты и довести до однородности.
- Раскатать тесто в прямоугольник, смазать соусом. Сверху выложить тертую гауду и моцареллу, нарезанные грибы, салями и маслины. Добавить специи по вкусу. Сформировать рулет.
- Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
- Выпекать в смазанной растительным маслом форме при 200 градусов до готовности.
Стромболи с ветчиной и сыром
Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)
- Томатный соус – 1 чашка
- Моцарелла – 1,5 чашки
- Ветчина – 15 кусочков, можно заменить вареной курицей
- Яйцо – 1 шт.
- Орегано – по вкусу
Для теста
- Теплая вода – 1 чашка
- Сухие дрожжи – 1 ч. л.
- Мед (сахар) – 1 ст. л.
- Соль – 2 ч. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Мука – 3 чашки
Способ приготовления
- Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла.
- Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
- Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон.
- На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень.
- Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см.
- Посыпать орегано. Выпекать при температуре 200 градусов до готовности.
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