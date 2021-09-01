Стромболи или пицца-ролл: 3 рецепта для отличного ланча на работе и сытного перекуса в школе

Рецепты стромболи для перекуса в школе и на работе / Фото: instagram.com/valentinascorner/

Если вы знаете Италию, то в этой стране есть маленький вулканический остров Стромболи недалеко от Сицилии. Существует версия, что пицца-ролл названа в его честь. Но впервые эту закрытую пиццу приготовили в США. Скорее всего, это были итальянские эмигранты. Эта пицца действительно напоминает вулкан, ведь внутри нее – сочная горячая начинка, похожая на лаву. Если вы любите итальянскую кухню и знаете все ее правила и особенности, то пора попробовать стромболи.

Стромболи с салями

Стромболи с салями / Фото: instagram.com/prosto_vkusno_recepty/

Ингредиенты

Томатная паста – 150 г

Моцарелла – 350 г

Салями – 15 кусочков

Яйцо – 1 шт.

Специи

Для теста

Теплая вода – 250 мл

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Мед или сахар – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Мука – 400 г

Оливковое масло

Способ приготовления

Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто в комбайне, вымешивать минут 15-20, после чего положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора. Когда тесто подошло, взять половину и раскатать из него пласт размером 25х40. Выложить томатный соус, оставляя с краев 6-7 см со всех сторон. На порезанные помидоры положить тертую моцареллу, разложить кусочки салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть в рулет и перенести на противень. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см. Посыпать сухими травами. Выпекать стромболи в духовке при температуре 200 градусов до готовности.

Стромболи с шампиньонами и маслинами

Стромболи с шампиньонами и маслинами / Фото: instagram.com/frey_one/

Ингредиенты для теста

Мука – 150 г

Сухие дрожжи – 4 г

Соль – 0,5 ч. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Теплая вода – 80 мл

Для соуса

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Томатная паста – 100 г

Помидор – 1 шт.

Орегано – 0,5 ч. л.

Базилик – 0,5 ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Черный перец – по вкусу

Для начинки

Гауда – 150 г

Моцарелла – 150 г

Салями – 100 г

Шампиньоны – 3 шт.

Маслины, орегано – по вкусу

Способ приготовления

Смешать дрожжи с теплой водой и щепоткой сахара. Добавить муку, соль и вымесить тесто. Поставить в теплое место на 40-60 минут. Для соуса мелко нарезать помидор, смешать остальные ингредиенты и довести до однородности. Раскатать тесто в прямоугольник, смазать соусом. Сверху выложить тертую гауду и моцареллу, нарезанные грибы, салями и маслины. Добавить специи по вкусу. Сформировать рулет. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать в смазанной растительным маслом форме при 200 градусов до готовности.

Стромболи с ветчиной и сыром

Пицца в рулете / Фото: instagram.com/chili_lilya/

Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)

Томатный соус – 1 чашка

Моцарелла – 1,5 чашки

Ветчина – 15 кусочков, можно заменить вареной курицей

Яйцо – 1 шт.

Орегано – по вкусу

Для теста

Теплая вода – 1 чашка

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Мед (сахар) – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Мука – 3 чашки

Способ приготовления

Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора. Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон. На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см. Посыпать орегано. Выпекать при температуре 200 градусов до готовности.

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