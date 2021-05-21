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11 правил домашней итальянской кухни, которые мы часто нарушаем

Сегодня, 11:51

Например, добавляем оливковое масло во время варки макарон и игнорируем каперсы

Пицца в хлебопечке
Пицца в хлебопечке
Фото: freepik.com

Практически сроднились мы с итальянской кухней. Все, что готовят в этой стране, мы преданно любим, некоторым отлично удается приготовить гастрономическую классику этой страны в домашних условиях. И речь не только о пицце или карбонаре, мы даже научились выпекать итальянский хлеб. Но и заблуждениям в этой истории тоже есть место. К примеру, многие продолжают добавлять в итальянские соусы много чеснока и лить в воду оливковое масло, где варится паста. Итак, 11 правил, которых придерживаются итальянцы при приготовлении еды, а мы в свою очередь можем их нарушать.

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Правило №1. Выбирайте качественные ингредиенты

Итальянцы любят готовить из качественных продуктов. Они выбирают овощи и мясо местного производства и считают, что только из свежих ингредиентов можно приготовить по-настоящему вкусную еду.

Правило №2. Хорошее оливковое масло

В Италии оливковое масло в каждом регионе свое. Там оно качественное. Выберите оптимальное для себя и готовьте на нем, во всяком случае, блюда итальянской кухни.

Правило №3. Не игнорируйте консервированные помидоры

Если понадобился томатный соус, это не значит, что нужно бежать в поисках хороших помидоров. Итальянцы любят консервированные. Они измельчают их, добавляют специи и оливковое масло, готовят на среднем огне 10-15 минут – и домашний соус готов.

Правило № 4. Добавляйте в ризотто пармезан и сливочное масло

И делать это в конце приготовления. Благодаря пармезану и маслу ризотто приобретет роскошную кремообразную консистенцию.

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Правило №5. Готовьте макароны в большом количестве воды

Для макаронных изделий требуется гораздо больше воды и места, чем может казаться. Литр на каждые 100 г макаронных изделий – хорошее правило. И используйте кастрюлю приличного размера, чтобы дать макаронам место и чтобы они не слипались. Добавляйте соль после того, как вода закипит.

Правило №6. Следите за временем приготовления макарон

Время приготовления макаронных изделий может сильно отличаться от того, что указано на упаковке. Не бойтесь пробовать макароны во время приготовления, чтобы в конце не получить разваренные. И еще: паста продолжает готовиться даже после того, как вы слили воду.

Правило №7. Используйте воду после варки пасты

После того, как вы приготовили макароны, оставьте немного воды, в которой они варились. Ее можно использовать в соусе для придания макаронного аромата.

Правило № 8. Добавляйте макароны в соус, а не наоборот

Так бывает почти всегда: макароны уже на тарелке, а сверху кладется соус. Вкуснее, когда наоборот. Кладите готовую пасту в кастрюлю или сковороду, где готовился соус, и перемешайте.

Правило №9. Используйте в блюдах итальянской кухни каперсы

К мясу, в салатах и в пицце – итальянцы любят каперсы и с удовольствием добавляют их в свои блюда.

Правило №10. Варите картофель для ньокки в мундире

Картофель итальянцы варят в кожуре с целью сохранить текстуру корнеплода и получить вкусные ньокки.

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Правило № 11. Не добавляйте масло в пасту

Мол, масло поможет макаронам не слипнуться. Это не так. Чтобы паста не слипалась, итальянцы варят ее в большой кастрюле в большом количестве воды. Если вы продолжаете добавлять масло во время варки, знайте – оно мешает соединиться макаронам с соусом.

По материалам: Lovefood.com.

Здесь узнаете, как приготовить домашний соус для пиццы.

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