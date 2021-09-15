Стритстайл-отчет: 20 ярких образов гостей Недели моды в Нью-Йорке

Самые стильные гости показов на Неделе моды в Нью-Йорке / Фото: csmartfx, fashionix3063, nycxclothes
В Нью-Йорке закончилась Неделя моды, на которой дизайнеры представили коллекции будущей весны. После трех сезонов диджитал-презентаций и офлайн-показов из-за пандемии, Неделя моды вернулась с новой силой. Дизайнеры готовили свои коллекции сезона весна-лето 2022, а мы с нетерпением ждали эффектных выходов гостей показов.
Стритстайл-фотографы со всего мира съехались на первую за полтора года Неделю моды, которая прошла офлайн. Свою коллекцию в рамках официальной программы представила и украинка – дизайнер Светлана Бевза.
Гости показов пришли в образах, придерживаясь трендов сезона: минимализм, монохромность сменялись буйством фуксии и анималистических принтов. Воздушные яркие платья, граффити на свитшотах, кроп-топы поверх свитеров и брючные костюмы цвета металлик.
Модницы на столько соскучились за красивыми нарядами и каблуками, что на неделю модной гонки отказались от комфортных легинсов и кроссовок.
Мы выбрали 20 самых красивых стритстайл-образов гостей Недели моды в Нью-Йорке. Вдохновляйтесь!
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