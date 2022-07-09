Стресс и питание – 7 советов, как поддержать себя с помощью еды

Чтобы справляться со стрессом и поддержать себя с помощью еды, начинайте изменения в питании без категорических требований / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Режим питания и сами продукты – это тоже забота о себе на базовом уровне, особенно важно соблюдать эти простые вещи в стрессовый период. Мы часто игнорируем наши потребности, не замечая вовремя голод, жажду, усталость тела или чрезмерное перенапряжение. В итоге – быстро выгораем. Как поддержать себя с помощью питания – рассказала диетолог Татьяна Лакуста.

Если нет аппетита по утрам, то попробуйте раньше ужинать, чтобы с утра сильнее хотелось кушать / Фото: unsplash.com

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В первую очередь не игнорируйте утренний прием пищи: завтракать не кофе и чем-нибудь вкусненьким к ней, а полноценной тарелкой еды. Если нет аппетита по утрам, то попробуйте раньше ужинать, чтобы перерыв между последним приемом пищи и завтраком стал больше. А также:

Не забывайте пить воду и попробуйте следить за цветом мочи . Прозрачно-желтый цвет укажет на ваш положительный водный баланс. Не заливайте себя 8 стаканами, ведь вода есть и в пище. Еду жуйте, а не пейте. То есть стоит отдать предпочтение не смузи, коктейлям, пюре, а цельной пище. Чем более перетертое вы едите, тем выше его гликемический индекс, тем хуже не только для поддержания сытости, но и для здоровья в целом. Если вы в минусовом настроении, стоит ли съесть сладости? Когда неспокойно на душе, тяжелый день, вы не выспались, вас измучил ребенок бывают времена, что кроме этой желанной конфеты ничего и не может вас поддержать. Но конфета не решит вашу боль, поэтому пробуйте находить еще что-то для стабилизации, кроме еды. Не становитесь жертвой пищевой рекламы: пишите списки продуктов, читайте этикетки, прежде чем купить модные семена, заменитель чего-то, всегда ответьте сами себе, какая от этого для вас польза. Не знаете – не покупайте. Все мнения и попытки, связанные с читтингом (раскрутка метаболизма, жиросжигатели, уменьшающие аппетит) закончатся новым кругом набора и снижения веса. Не надо так, вы свою природу без следа не обманете. Не бойтесь есть углеводы и жиры. Мы давно ушли из нездоровой моды о "курогрудке и листе салата", который ассоциировался со здоровым, но скучным и безвкусным питанием. Кушать стоит разнообразно! И, кстати, всю еду можно смешивать в одной тарелке. Начинайте изменения в питании без категорических требований. Не надо этих отказов "с понедельника ни одной конфеты"! Изменения должны быть посильными и в удобном для вас темпе.

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