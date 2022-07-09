Стрес та харчування – 7 порад, як підтримати себе за допомогою їжі

Щоб справлятися зі стресом та підтримати себе за допомогою їжі, починайте зміни у харчуванні без категоричних вимог
Режим харчування і самі продукти – це також турбота про себе на базовому рівні, особливо важливо дотримуватися цих простих речей у стресовий період. Ми часто ігноруємо наші потреби, не помічаючи вчасно голод, спрагу, втому тіла чи надмірну перенапругу. У результаті – швидко вигораємо. Як підтримати себе за допомогою харчування – розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.
В першу чергу не ігноруйте ранковий прийом їжі: снідати не кавою і чимось смачненьким до неї, а повноцінною тарілкою їжі Якщо немає апетиту вранці, то спробуйте раніше вечеряти, щоб перерва між останнім прийомом їжі та сніданком стала більшою. А також:
- Не забувайте пити воду і спробуйте стежити за кольором сечі. Прозоро-жовтий колір вкаже на ваш позитивний водяний баланс. Не заливайте себе 8 склянками, адже вода є і в їжі.
- Їжу жуйте, а не пийте. Тобто варто віддати перевагу не смузі, коктейлям, пюре, а цільній їжі. Чим більш перетерте ви їсте, тим вищий його глікемічний індекс, тим гірше не тільки для підтримки ситості, але й для здоров'я загалом.
- Якщо ви в мінусовому настрої, чи варто з'їсти солодощі? Коли неспокійно на душі, важкий день, ви не виспалися, вас змучила дитина, бувають часи, що крім цієї бажаної цукерки нічого і не може вас підтримати. Але цукерка не вирішить ваш біль, тому намагайтеся знаходити ще щось для стабілізації, крім їжі.
- Не ставайте жертвою харчової реклами: пишіть списки продуктів, читайте етикетки, перш ніж купити модне насіння, замінник чогось, завжди дайте відповідь самі собі, яка від цього для вас користь. Не знаєте – не купуйте.
- Всі думки та спроби, пов'язані з читтингом (розкрутка метаболізму, жироспалювачі, що зменшують апетит) закінчаться новим колом набору та зниження ваги. Не треба так, ви свою природу без сліду не обдурите.
- Не бійтеся їсти вуглеводи та жири. Ми давно пішли з нездорової моди про "курорудок і лист салату", який асоціювався зі здоровим, але нудним і несмачним харчуванням. Їсти варто різноманітно!
- І до речі, усю їжу можна змішувати в одній тарілці. Починайте зміни у харчуванні без категоричних вимог. Не треба цих відмов "з понеділка жодної цукерки"! Зміни мають бути посильними та у зручному для вас темпі.
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