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Страстная пятница-2021: главные приметы дня

29 апреля, 11:50

Ольга Козачок

Узнайте главные приметы Страстной пятницы, сохранившиеся до нашего времени

Страстная, или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи. Поскольку Пасха в 2021 году отмечается 2 мая, то Страстная пятница приходится на последний день апреля, 30-е число.

Примечательно, что в нынешнем году на это же время выпадает Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с 30 апреля на 1 мая. В народе верили, что именно в ночь Вальпургии открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Life Сегодня собрали для вас самые интересные обряды, ритуалы и приметы, на которые стоит обратить внимание в Страстную пятницу.

После Чистого четверга, когда приводят в порядок все домашние дела, в Страстную пятницу следует отказаться от любой работы, особенно от шитья, вязания, стирки и уборки.

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В пятый день Страстной недели в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читают 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносят плащаницу и поют канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

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В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.

Самые популярные приметы в Страстную пятницу:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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