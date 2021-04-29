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Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

29 апреля, 18:24

Ольга Козачок

Как нужно провести Страстную пятницу, чтобы избежать неприятностей на весь год

Страстная пятница-2021 – это самый скорбный день в православном календаре. Верующие в этот день вспоминают Страсти Христовы и события, которые связаны с последними днями земной жизни Иисуса Христа, его распятием, мучениями, смертью и погребением. В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля.

Примечательно, что в нынешнем году на это же время выпадает Вальпургиева ночь, которая традиционно наступает с 30 апреля на 1 мая. В народе верили, что именно в ночь Вальпургии открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших.

Существует множество церковных канонов, как нужно правильно провести Страстную пятницу. Кроме этого, до наших дней сохранились народные традиции и приметы, связанные с запретами этого дня.

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Страстная пятница: что нельзя делать

В Страстную пятницу важно помолиться, раскаяться, а также задуматься о смысле своей жизни.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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