Страсть по-итальянски: 9 образов Моники Беллуччи, по которой все сходят с ума

Моника Беллуччи в рекламе Dolce & Gabbana / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Сегодня самая сексуальная женщина планеты с шикарной фигурой празднует день рождения. Моника Беллуччи родилась в маленьком итальянском городке. С ранних лет девушка стремилась к независимости, начав работать моделью, чтобы оплатить обучение в университете. Модные бренды и глянцевые издания рвались заполучить знойную красотку для съемок. Так, Моника стала сотрудничать с Dolce & Gabbana, Valentino, Prada и многими другими.

Успехи в модельном бизнесе привели Беллуччи в 1990 году в кинематограф. Славу актрисе принесла небольшая роль наложницы Дракулы в одноименном фильме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы в 1992 году.

"Дракула" (1992)

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/ Фото: Imdb.com

Одним из самых ярких этапов в жизни и карьере Моники стало знакомство с Венсаном Касселем на съемках фильма "Квартира" в 1996 году. У пары стремительно закрутился роман. В браке у Венсана и Моники родились двое дочерей.

"Квартира" (1996)

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/ Фото: Imdb.com

Вместе они покорили киноиндустрию откровенными сценами, навсегда влюбили в себя поклонников, став самой красивой парой Голливуда, и также разбили их сердца, объявив о разводе после 14 лет брака.

"Доберман" (1997)

/ Фото: Imdb.com

В 2000 году, после премьеры фильма "Малена" о прекрасной женщине из маленького городка, Моника получила мировую славу, любовь поклонников и признание кинокритиков.

"Малена" (2000)

/ Фото: Imdb.com

Далее в карьере актрисы последовали впечатляющая роль легендарной египетской царицы Клеопатры в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", роль-импровизация в скандальной картине "Необратимость" режиссёра Гаспара Ноэ, и съемка в "Матрице".

"Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" (2002)

/ Фото: Imdb.com

"Необратимость" (2002)

/ Фото: Imdb.com

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

/ Фото: Imdb.com

За 30 лет карьеры в киноиндустрии актриса снималась и во французских арт-хаусных картинах, итальянских классических фильмах и голливудских блокбастерах. Моника по сей день продолжает покорять наши умы и сердца съемками в кино, рекламных компаниях брендов и позируя для глянцевых изданий.

Реклама Dolce & Gabbana

/ Фото: instagram.com/dolcegabbana

Обложка Vogue Италия

/ Фото: Vogue

Моника Беллучи никогда не стеснялась своей сексуальности, правильно подчеркивая достоинства фигуры. Секрет ее красоты – любовь к жизни и самой себе.

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