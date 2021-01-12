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Бриллианты и мужчины: шикарная Моника Беллучи вдохновилась образом Мерилин Монро (фото)

Сегодня, 19:50

Актриса снялась для журнала Sorbet Magazine

Знаменитая актриса и модель Моника Беллуччи вслед за своей дочерью снялась в модной фотосессии для глянцевого журнала. Она украсила обложку Sorbet Magazine.

Беллуччи приняла участие в яркой фотосессии в стиле кабаре, появившись на обложке юбилейного выпуска. На снимках звезда в основном позирует в платьях из блестящих и атласных тканей и с пышной укладкой в стиле ретро. Ее кокетливые образы дополняют крупные сверкающие украшения от бренда Cartier. Автором снимков стала модный немецкий фотограф Эллен фон Унверт. Серия фото появилась на официальной странице Беллуччи в Instagram.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

На фото Моника запечатлена в окружении мужчин.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Отметим, что в сентябре этого года Монике исполнится 57 лет. В комментариях многие написали, что актриса выглядит просто превосходно.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Многие также сравнили образ Беллуччи с номером Мерилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".

Фото: скриншот YouTube

Напомним, Моника Беллуччи показала шикарную фигуру в облегающем кружевном наряде.

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