Пижамная вечеринка: Рианна выпустила праздничную коллекцию вещей для дома. Она всем по карману

Пока многие уже начали планировать, где и как встретить Новый год, Рианна предлагает не париться, а покомфортней устроиться дома в кругу самых близких, надеть удобную пижаму, ждать боя курантов и делать крутые снимки для Instagram. Кстати, для уютных зимних вечеров стоит присмотреться к новой коллекции домашнего текстиля от Андре Тана.
Популярная бельевая марка Рианны Savage X Fenty представила коллекцию домашней одежды к предстоящим праздникам. В нее вошли вещи и для женщин, и для мужчин.
Далее по теме
В коллекции Рианны можно найти: халаты, пижамные комплекты с рубашками и брюками или шортами в шотландскую клетку, боди, комбинезоны с люрексом, женское кружевное нижнее белье и мужские сатиновые боксеры. Что приятнее всего, бренд Savage X Fenty всегда заботится о людях с разными типами фигур, поэтому вещи представлены в широкой размерной линейке: от XS до XXXL.
Вещи из новой коллекции Рианнны доступны к продаже на сайте звезды и стоят от $17 (460 грн) до $90 (2400 грн).
Читайте также:
- Устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т: как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"
- Покупка дня: Dior выпустили праздничный набор косметики за 2 тысячи гривен
- Как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co, стоимостью 30 миллионов долларов