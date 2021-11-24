Пижамная вечеринка: Рианна выпустила праздничную коллекцию вещей для дома. Она всем по карману

Купить одежду можно на сайте бренда от 460 до 2400 грн

Рианна выпустила рождественскую коллекцию пижам / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока многие уже начали планировать, где и как встретить Новый год, Рианна предлагает не париться, а покомфортней устроиться дома в кругу самых близких, надеть удобную пижаму, ждать боя курантов и делать крутые снимки для Instagram. Кстати, для уютных зимних вечеров стоит присмотреться к новой коллекции домашнего текстиля от Андре Тана.

Популярная бельевая марка Рианны Savage X Fenty представила коллекцию домашней одежды к предстоящим праздникам. В нее вошли вещи и для женщин, и для мужчин.

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В коллекцию Savage X Fenty вошли пижамы, халаты, комбинезоны и нижнее белье / Фото: instagram.com/savagexfenty

В коллекции Рианны можно найти: халаты, пижамные комплекты с рубашками и брюками или шортами в шотландскую клетку, боди, комбинезоны с люрексом, женское кружевное нижнее белье и мужские сатиновые боксеры. Что приятнее всего, бренд Savage X Fenty всегда заботится о людях с разными типами фигур, поэтому вещи представлены в широкой размерной линейке: от XS до XXXL.

Бренд Рианны Savage X Fenty выпустил коллекцию пижам / Фото: instagram.com/savagexfenty

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В коллекции Рианны есть одежда для разных типов фигур / Фото: instagram.com/savagexfenty

Вещи из новой коллекции Рианнны доступны к продаже на сайте звезды и стоят от $17 (460 грн) до $90 (2400 грн).

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