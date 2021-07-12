Сошли со сцены и наделали шума: как прошло выступление Go_A на Atlas Weekend (видео)

Екатерина Павленко спустилась к зрителям фестиваля к полю, обнималась с ними и в то же время пела

11 июля состоялся последний день легендарного Atlas Weekend! Сцену которого "разрывали" в течение недели Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Джамала и другие исполнители. Долгожданным для многих гостей мероприятия был Go_A, который выступил в заключительный день.

Екатерина Павленко для выхода выбрала лук из черного платья с принтом и с разрезами по бокам. Дополнила образ массивными цепями. Не обошлось без дополнительного "аксессуара", который она надела после слов – "Выступление очень серьезное – не хватает одной детали".

Солистка группы надела на голову дорожный конус яркого оранжевого цвета, а потом сняла. Сказала, что он сделает выступление не таким серьезным. Конус в течении концерта стоял в центре сцены. И также добавила, чтобы люди перестали быть слишком серьезными и не воспринимали реальность "серьезно".

Go_A исполнили известные хиты, такие как "Соловей", а также состоялась презентация песни. Солистка подметила зрителям, что слова песни серьезные, поэтому она достойна внимания.

Предлагаю закрыть глаза и почувствовать ее. Потому что это очень важная песня, – сказала она.

Знаменитая "Шум" также прозвучала. Ее группа исполнила последней. Под конец песни солистка спустилась на поле к зрителям и воссоединилась с сотнями людей в танце, пении и объятиях.

На сцене была также подтанцовка Go_A, которую солистка в шутку представила зрителям.

Решила взять типов с Евровидения, – сказала она.

Генеральный медиа партнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

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