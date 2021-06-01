Сочное фото Ани Лорак мотивирует качать пресс 20 минут

Певца Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ани Лорак недавно призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию. И хотя сниматься для глянца полуобнаженной певица не соглашается, в своем Instagram-профиле она часто постит снимки в купальниках. (А кто бы на ее месте так не делал?)
На этот раз Ани Лорак выложила фотографию у моря, вероятно, сделанную во время работы над ее последним клипом. В кадре Каролина позирует в радужном купальнике, демонстрируя во всей красе результат своей работы в тренажерном зале.
Ани Лорак похвасталась фолловерам идеальной фигурой в купальнике / Фото: instagram.com/anilorak
Честно говоря, глядя на эти кубики и талию, хочется бросить все и качать пресс. Певица выглядит невероятно красиво.
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С нами согласятся и подписчики Ани Лорак, которые тоже оценили ее новый снимок:
- "Шикарная"
- "Вот это фигура!!!"
- "Фигура – огонь!"
Кстати, купальник как у Ани Лорак можно купить за €30 с доставкой в Украину.
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