Собираемся в Канкун: все, что необходимо знать туристу для планирования отдыха в Мексике

Особенности отдыха на Канкуне-2021 / Фото: travelweek.ca

Мексиканский курорт Канкун является одним из самых желанных для посещения, он в списке must see многих туристов. О его особенностях нам рассказала тревел-експерт Галина Тодорова, которая недавно поведала, почему знаменитости выбирают Миконос для отпуска. Канкун также ассоциируется с лакшери-местом для богачей, однако, мы расскажем, реально ли там сэкономить.

Тревел-эксперт Галина Тодорова / Фото: пресс-служба

Какая особенность Канкуна?

Канкун – популярный курорт Мексики, который расположен на Карибском побережье полуострова Юкатан. Поэтому море и пейзажи там впечатляют! И туристы едут туда поймать волну на серфе, а также порелаксировать на пляжах с белым песком и прозрачной водой. И без дайвинга никуда. Купаясь там, вы встретите рыбу Голубой хирург (похожую вы видели в мультфильме "Немо"), скатов, черепах и других морских жителей.

Особенности отдыха в Канкуне-2021 / Фото: worldatlas.com

Но море – это не единственный козырь Канкуна. Следующая особенность – праздничная атмосфера курорта, потому что местные вечеринки проходят ежедневно. Если отправитесь на курорт, то после пляжа посетите местные вечеринки в клубах. Конечно, если хотите почувствовать вайб, описывающий отдых здесь.

Сколько стоит отдых в Канкуне?

Если хотите запланировать отдых самостоятельно, то эта информация для вас.

Билеты – это первые большие расходы туриста, который мечтает увидеть Канкун собственными глазами. За них он заплатит ориентировочно от 750 евро в обе стороны из Киева. За эти средства реально отдохнуть вдвоем в Египте и Турции. Но согласитесь, что впечатление от отпуска в этих странах и в Мексике будут отличаться.

Цены на отели очень разные, поэтому на плате за проживание реально сэкономить, а вот на билетах – нет! Если премиальность – это про вас, то поселитесь в Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun, де люкс с видом на океан стоит 450 долларов в сутки с питанием. Хотите дешевле? Живите в гостиничном номере, где цены от 100 долларов в сутки, или в хостеле от 60 евро за человека. Хотите еще бюджетней? Арендуйте жилье в центре Канкуна у местных по цене примерно от 20 долларов в сутки.

Прайс в гостиницах на любой кошелек, поэтому на них реально сэкономить, а вот на билетах – нет! / Фото: Unsplash

Если будете питаться не в гостинице, то заплатите за обед от 5 долларов на одного, а за полноценный обед на двоих с алкогольным напитком от 35 долларов. Что касается еды: обязательно попробуйте посоле (суп с мясом и кукурузой), тортас (мексиканский гамбургер), тамалес (закуску из тонкого кукурузного теста с различными начинками) и чилакилес (кукурузные чипсы с томатной сальсой).

Касательно пляжей, где туристы находятся большую часть времени, вход на них бесплатный, но за аренду лежака и зонта нужно платить от 5 до 10 долларов.

Если купите тур в агентстве и захотите проживать в 4-звездочном отеле Smart Cancun by Oasis неделю, то заплатите за двух ориентировочно 85 тыс. гривень. Цена включает перелет в обе стороны из Киева и трехразовое питание.

Хотите отпуск более премиальный? Запланируйте отдых на двоих в 5-звездочном отеле Hyatt Ziva – он будет стоить ориентировочно 890 тыс. гривень за 13 дней. В сумме учтен перелет в обе стороны из Киева и трехразовое питание. Любители бюджетного отдыха заплатят за 3-звездочный отель ориентировочно от 64 тыс гривень за двоих с перелетом из Киева, завтраками и проживанием 7 дней.

Какие пляжи посетить?

Посетите молодежный пляж Гавиота-Асуль, который для молодежи топ. Его называют лучшим местом для тусовок, потому что инфраструктура хорошая и популярный клуб "Коко Бонго" находится именно там.

Если вы приедете с семьей, то приходите на пляж Марлин, где есть пологий вход и невысокие волны для спокойного отдыха. Примите во внимание, что инфраструктура там неразвита, поэтому санузла и душевых не найдете. К слову, его любят местные, которых отсутствие удобств не пугает! То, что они выбирают этот пляж – один из аргументов, которые свидетельствуют о том, что он достоин внимания.

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Отдых на мексиканском Канкуне / Фото: Unsplash

Тем, кто любит спокойный отдых без толпы туристов стоит посетить пляж Пес-Воладор и Хувентуд. Если вы выбираете пляж по высоте волн для серфинга, то посетите Сан-Мигелито и Дельфинес.

Когда стоит лететь на Канкун?

Туристический сезон на Канкуне стартует с ноября и длится до конца апреля. В течение этого периода цены на авиабилеты высокие, но они не пугают туристов, которые любят серфинг. Потому что температура воды в это время благоприятная для отдыха – ориентировочно до 27 градусов, а температура воздуха днем от 27,8 до 29 градусов.

Особенности отдыха на Канкуне-2021 / Фото: travelweek.ca

Тревел-експерт отметила, что несмотря на то, что высокий сезон на Канкуне таки выделяется, отдых там актуален в течение всего года – этому способствует солнечная погода.

Можно ли сэкономить на отдыхе?

Да. Но его все же не назовешь бюджетным, так отдохнуть за 1 тыс. долларов там нереально. Все же, приятные цены на отдых в Канкуне в сентябре. В данный период температура воздуха (днем – 30,6 градуса, а ночью 26,2 градуса) и моря (29,3 градуса) тоже комфортная. Но учтите, что возможны дожди, поэтому иногда купание придется перенести.

Путешествия во время карантина / Фото: Pexels

Что на 100% стоит сделать на Канкуне?

Эксперт рекомендует попробовать национальную мексиканскую кухню, чтобы почувствовать местный колорит. Суперфуд, который вас удивит – это тако.

Также познакомьтесь с культурой майя. И, конечно, запланируйте серфинг и дайвинг, чтобы увидеть собственными глазами подводный мир Карибского моря и протестировать волны.

Условия въезда?

ПЦР-теста не требуют, но туристу необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить форму Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros. Ее нужно предъявить иммиграционной службе по прилету в страну. Рекомендуем при планировании путешествия проверять актуальную информацию об условиях въезда на карте МИД .

Чтобы попасть на Канкун не надо делать ПЦР-тест / Фото: Depositphotos

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