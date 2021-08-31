Збираємося до Канкуну: все, що треба знати туристу для планування відпочинку в Мексиці

Особливості відпочинку на Канкуні-2021 / Фото: travelweek.ca

Мексиканський курорт Канкун є одним із найбажаніших для відвідування, він у списку must see багатьох туристів. Про його особливості нам розповіла тревел-експертка Галина Тодорова, яка нещодавно повідала, чому знаменитості обирають Міконос для відпусток. Канкун також асоціюється з лакшері-місцем для багатіїв, проте, ми розкажемо, чи реально там зекономити.

Тревел-експерт Галина Тодорова / Фото: пресслужба

Яка особливість Канкуну?

Канкун – найпопулярніший курорт Мексики, який розташований на Карибському узбережжі півострова Юкатан. Тож море та краєвиди там вражають! І туристи їдуть туди зловити хвилю на серфі, а також порелаксувати на пляжах з білим піском та прозорою водою. І без дайвінгу нікуди. Купаючись там, ви зустрінете рибу Блакитний королівський хірург (схожу ви бачили у мультфільмі "Немо"), скатів, черепах та інших морських жителів.

Особливості відпочинку в Канкуні-2021 / Фото: worldatlas.com

Але море – це не єдиний козир Канкуна. Наступна особливість – святкова атмосфера курорту, бо тамтешні вечірки проходять щодня. Якщо відправитеся на курорт, то після пляжу завітайте на місцеві вечірки в клубах. Звісно, якщо хочете відчути вайб, що описує відпочинок тут.

Скільки коштує відпочинок у Канкуні?

Якщо хочете запланувати відпочинок самостійно, то ця інформація для вас.

Квитки – це перші великі витрати туриста, який мріє побачити Канкун на власні очі. За них він заплатить орієнтовно від 750 євро в обидва боки з Києва. За ці кошти реально відпочити вдвох у Єгипті та Туреччини. Але погодьтеся, що враження від відпустки у цих країнах і в Мексиці будуть відрізнятися.

Ціни на готелі дуже різні, тож на платі за проживання реально зекономити, а от на квитках – ні! Якщо преміальність – це про вас, то поселіться в Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun, де люкс з видом на океан коштує 450 доларів за добу з харчуванням. Хочете дешевше? Живіть в готельному номері, де ціни від 100 доларів на добу, або в хостелі від 60 євро за людину. Бажаєте ще бюджетніше? Орендуйте житло у центрі Канкуна у місцевих за ціною приблизно від 20 доларів за добу.

Прайс у готелях на будь-який гаманець, тож на них реально зекономити, а от на квитках – ні! / Фото: Unsplash

Якщо будете харчуватися не у готелі, то заплатите за ланч від 5 доларів на одного, а за повноцінний обід на двох із алкогольним напоєм від 35 доларів. Щодо їжі: обов’язково спробуйте посоле (суп з м’ясом та кукурудзою), тортас (мексиканський гамбургер), тамалес (закуску із тонкого кукурудзяного тіста з різними начинками) та чілакілес (кукурудзяні чипси з томатною сальсою).

Щодо пляжів, де туристи перебувають більшість часу, то вхід на них безкоштовний, але за оренду лежака та парасолі треба платити від 5 до 10 доларів.

Якщо купите тур в агенції та захочете проживати в 4-зірковому готелі Smart Cancun by Oasis тиждень, то заплатите за двох орієнтовно 85 тис. гривень. Ціна включає переліт в обидва боки з Києва та триразове харчування.

Хочете відпустку преміальнішу? Заплануйте відпочинок на двох у 5-зірковому готелі Hyatt Ziva – він коштуватиме орієнтовно 890 тис. гривень за 13 днів. В сумі врахований переліт в обидва боки з Києва та триразове харчування. Поціновувачі бюджетного відпочинку заплатять за 3-зірковий готель орієнтовно від 64 тис гривень за двох з перельотом з Києва, сніданками та проживанням на 7 днів.

Які пляжі відвідати?

Завітайте на молодіжний пляж Гавіота-Асуль, який для молоді топ. Його називають найкращим місцем для тусовок, бо інфраструктура хороша і популярний клуб "Коко Бонго" знаходиться саме там.

Якщо ви приїдете з сім’єю, то приходьте на пляж Марлін, де є пологий вхід та невисокі хвилі для спокійного відпочинку. Візьміть до уваги, що інфраструктура там нерозвинена, тож санвузла та душових не знайдете. До слова, його полюбляють місцеві, яких відсутність зручностей не лякає! Те, що вони обирають цей пляж – один з аргументів, які свідчать, що він вартий уваги.

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Відпочинок на мексиканському Канкуні / Фото: Unsplash

Тим, хто любить спокійний відпочинок без натовпу туристів варто відвідати пляж Пес-Воладор і Хувентуд. Якщо ви обираєте пляж за висотою хвиль для серфінгу, то відвідайте Сан-Мігеліто та Дельфінес.

Коли варто летіти до Канкуну?

Туристичний сезон в Канкуні стартує з листопада і триває до кінця квітня. Протягом цього періоду ціни на авіаквитки найвищі, але вони не лякають туристів, які люблять серфінг. Бо температура води в цей час сприятлива для відпочинку – орієнтовно до 27 градусів, а температура повітря вдень від 27,8 до 29 градусів.

Особливості відпочинку на Канкуні-2021 / Фото: travelweek.ca

Тревел-експертка зауважила, що попри те, що високий сезон в Канкуні таки виділяється, відпочинок там актуальний протягом всього року – цьому сприяє сонячна погода.

Чи можна зекономити на відпочинку?

Так. Але його все ж не назвеш бюджетним, бо відпочити за 1 тис. доларів там нереально. Все ж найприємніші ціни на відпочинок у Канкуні у вересні. В цей період температура повітря (вдень – 30,6 градуса, а вночі 26,2 градуса) та моря (29,3 градуса) теж комфортна. Але врахуйте, що можливі дощі, тож інколи купання доведеться перенести.

Подорожі під час карантину / Фото: Pexels

Що на 100% варто зробити в Канкуні?

Експерт рекомендує спробувати національну мексиканську кухню, щоб відчути місцевий колорит. Суперфуд, який вас здивує – це тако.

Також познайомтеся з культурою майя. І, звісно, заплануйте серфінг та дайвінг, щоб побачити на власні очі підводний світ Карибського моря та протестувати хвилі.

Які умови в’їзду?

ПЛР-тесту не вимагають, але туристу необхідно зареєструватися на сайті та заповнити форму Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros. Її потрібно пред’явити іміграційній службі по прильоту в країну. Рекомендуємо під час планування подорожі перевіряти актуальну інформацію щодо умов в’їзду на мапі МЗС.

Щоб потрапити на Канкун не треба робити ПЛР-тест / Фото: Depositphotos

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