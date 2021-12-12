Смотрите: самые смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards

Победитель фотоконкурса Comedy Pet Photo Awards 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Жюри международного фотоконкурса Comedy Pet Photo Awards назвали победителей 2021 года. В конкурсе принимали участие самые смешные снимки домашних животных со всего мира.
Ранее мы уже рассматривали смешные фото диких животных, пришла пора и домашних любимцев.
Comedy Pet Photo Awards 2021 – британский конкурс, на котором награждаются самые смешные фотографии кошек, собак, лошадей, цыплят и крупного рогатого скота.
В этом году победителем конкурса стал снимок черного лабрадора и мыльного пузыря, создавшего забавную оптическую иллюзию.
Всего в Comedy Pet Photo Awards вручают призы победителям в семи категориях: кошка, собака, лошадь, все другие существа, домашние животные, похожие на своих владельцев, юниоры и видео.
Победители получают приз в размере 2000 фунтов стерлингов (около 72 тыс. грн).
Как сообщают в Forbes, цель конкурса – привлечь внимание общественности к проблемам домашних животных, отметить невероятный ценный вклад животных в нашу жизнь и собрать деньги на благотворительность.
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