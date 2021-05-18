Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band
Мы долго этого ждали и очень волновались – группа Go_A выступила в первом полуфинале "Евровидения-2021", которое проходит в Роттердаме, Нидерланды. Украинцы вышли на сцену 15 и исполнили композицию SHUM.
Ранее во время финальных репетиций Go_A сломалась сцена, а еще были неполадки с техникой. Но это не помешало им достойно выступить на конкурсе.
Смотрите выступление Go_A в первом полуфинале "Евровидения-2021":
Читайте также: Украина вошла в ТОП-3 вероятных финалистов Евровидения по прогнозам букмекеров
Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая:
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
Второй полуфинал "Евровидения-2021" пройдет 20 мая, а победителя конкурса объявят 22 мая.
Ранее FAVBET озвучил шансы на победу GO_A в "Евровидении-2021".