Go_A на репетиции Евровидения-2021 сломали сцену

Украинцы выступят сегодня в полуфинале конкурса под номером 15

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Сегодня вечером состоится первый полуфинал "Евровидения-2021" в Роттердаме. Группа Go_A во время генеральной репетиции сломала сцену. Об этом вокалистка Катя Павленко рассказала в Instastories.

Так, во время выступления представителей Украины разъехался плот, на котором стояли музыканты. Но это не помешало Go_A отыграть номер. Все закончилось благополучно.

Видео: instagram.com/go_a_band

Но во время репетиции украинцев также произошли технические проблемы с аппаратурой.

"Сегодня ночью у нас было два выступления на генеральной репетиции "Евровидения-2021" перед жюри. Даже техника не выдержала нашу бешеную энергетику. Но технические проблемы со звуком не помешали нам достойно выступить", – сообщается в Instagram-аккаунте Go_A.

Видео: Сегодня

Напомним, что в Украине "Евровидение-2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00. Группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения" по прогнозам букмекеров.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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