Весенняя аллергия – как защититься, если нет доступа к лекарствам

Кашель, насморк, слезотечение и другие симптомы аллергии легко спутать с ОРВИ, особенно сейчас, в межсезонье. Как защититься от сезонной аллергии – в статье

Чтобы защититься от весенней аллергии, если нет доступа лекарствам, носите медицинскую маску / Фото: istockphoto.com

Все больше людей от весны до самой осени страдают от аллергической реакции на пыльцу растений (поллиноз), и сейчас сезон цветения аллергенов уже начался. Сейчас, из-за нападения России на Украину, сотни тысяч аллергиков в лишены возможности получить помощь и найти антигистаминные средства. Поэтому разбираемся, как снизить влияние аллергенов на организм без лекарств и узнать, какие растения-аллергены цветут весной и летом.

По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, уже через четыре года половина населения Европы "заработает" ту или иную форму аллергии. То есть, проблема актуальна и для украинцев тоже.

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Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании в него аллергена / Фото: Коллаж: Сегодня

Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании на кожу или в дыхательные пути пыльцы или других микрочастиц-аллергенов. На такие вещества иммунная система человека реагирует как на чужеродные, но реакция может быть не сразу. Например, через неделю или месяц после контакта с аллергеном.

Если у вас уже диагностированная аллергия, из-за воны терапия прекратилась, то постарайтесь держать связь со своим лечащим врачом. Также можно получить бесплатные онлайн-консультации врачей в Helsi. Если вы вынуждены много времени проводить в бомбоубежищах или ассортимент антигистаминных лекарств в аптеках еще не пополнили, то носите маску.

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Защитные маски для лица можно использовать в качестве защиты от аллергенов: от сшитой своими руками до маски-респиратора / Фото: allergy.org.ua

Это защита не только от аллергенов, а и возможность снизить передачу коронавируса и других респираторных инфекций. Ведь возможность подхватить простуду или ОРВИ из-за неустойчивой погоды все еще актуальна. Важно не только носить маски, но и правильно их надевать и снимать: только чистыми руками, вымытыми или обработанными антисептиком.

Важно не только носить маски, но и правильно их надевать и снимать, чистыми руками и хорошо закрепить за ушами и на носу / Фото: allergy.org.ua

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Также проводите влажную уборку как минимум раз в день, если вы большую часть времени находитесь в квартире/дома. А по возращении с улицы можно промыть нос и прополоскать горло солевым раствором и принять душ. Одежду – снять и постирать, ведь на ней могут быть частички пыльцы-аллергена.

Также узнайте, на что чаще всего бывает сезонная аллергия и как ее лечить.

И что тополиный пух, который вскоре покроет улицы, не виноват, читайте "Почему тополиный пух не виноват: что на самом деле вызывает аллергию".