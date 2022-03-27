Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Правило двух стен

Дети войны

Помощь доктора

Жилье в Польше

Статус беженца

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Весенняя аллергия – как защититься, если нет доступа к лекарствам

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кашель, насморк, слезотечение и другие симптомы аллергии легко спутать с ОРВИ, особенно сейчас, в межсезонье. Как защититься от сезонной аллергии – в статье
Чтобы защититься от весенней аллергии, если нет доступа лекарствам, носите медицинскую маску
Чтобы защититься от весенней аллергии, если нет доступа лекарствам, носите медицинскую маску / Фото: istockphoto.com

Все больше людей от весны до самой осени страдают от аллергической реакции на пыльцу растений (поллиноз), и сейчас сезон цветения аллергенов уже начался. Сейчас, из-за нападения России на Украину, сотни тысяч аллергиков в лишены возможности получить помощь и найти антигистаминные средства. Поэтому разбираемся, как снизить влияние аллергенов на организм без лекарств и узнать, какие растения-аллергены цветут весной и летом.

По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, уже через четыре года половина населения Европы "заработает" ту или иную форму аллергии. То есть, проблема актуальна и для украинцев тоже.

Реклама

Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании в него аллергена
Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании в него аллергена / Фото: Коллаж: Сегодня

Насморк, кожный зуд, кашель и другие симптомы аллергии – это защитная реакция организме, которая происходит при попадании на кожу или в дыхательные пути пыльцы или других микрочастиц-аллергенов. На такие вещества иммунная система человека реагирует как на чужеродные, но реакция может быть не сразу. Например, через неделю или месяц после контакта с аллергеном.

Если у вас уже диагностированная аллергия, из-за воны терапия прекратилась, то постарайтесь держать связь со своим лечащим врачом. Также можно получить бесплатные онлайн-консультации врачей в Helsi. Если вы вынуждены много времени проводить в бомбоубежищах или ассортимент антигистаминных лекарств в аптеках еще не пополнили, то носите маску.

Реклама

Защитные маски для лица можно использовать в качестве защиты от аллергенов: от сшитой своими руками до маски-респиратора
Защитные маски для лица можно использовать в качестве защиты от аллергенов: от сшитой своими руками до маски-респиратора / Фото: allergy.org.ua

Это защита не только от аллергенов, а и возможность снизить передачу коронавируса и других респираторных инфекций. Ведь возможность подхватить простуду или ОРВИ из-за неустойчивой погоды все еще актуальна. Важно не только носить маски, но и правильно их надевать и снимать: только чистыми руками, вымытыми или обработанными антисептиком.

Важно не только носить маски, но и правильно их надевать и снимать, чистыми руками и хорошо закрепить за ушами и на носу
Важно не только носить маски, но и правильно их надевать и снимать, чистыми руками и хорошо закрепить за ушами и на носу / Фото: allergy.org.ua

Реклама

Также проводите влажную уборку как минимум раз в день, если вы большую часть времени находитесь в квартире/дома. А по возращении с улицы можно промыть нос и прополоскать горло солевым раствором и принять душ. Одежду – снять и постирать, ведь на ней могут быть частички пыльцы-аллергена.

Также узнайте, на что чаще всего бывает сезонная аллергия и как ее лечить.

И что тополиный пух, который вскоре покроет улицы, не виноват, читайте "Почему тополиный пух не виноват: что на самом деле вызывает аллергию".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Мода и война
Показ Jean Gritsfeldt в Берлине
Смотреть!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Бесплатно
Онлайн-консультация врача
Контакты
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Предсказание
Вопрос дня
Когда умрет Путин
Узнать!
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять