Сезонная еда – какие продукты в конце весны поддержат иммунитет и пищеварение

Овощи, нежирное мясо и рыба, яйца, кисломолочка - эти продукты в конце весны поддержат иммунитет и пищеварение / Фото: unsplash.com, freepik.com

Чем ближе лето – тем чаще могут обостриться проблемы с пищеварением у людей, которых и так беспокоит желудок, запоры, вздутие и т.д. Сейчас из-за войны с Россией большинство из нас питается несбалансированно.

Чтобы наладить пищеварение, поддержать иммунную систему и суметь противостоять стрессу, важно включать в рацион определенные продукты – какие, подсказала доктор тибетской традиционной медицины (ТТМ), физиотерапевт Елена Беляева.

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Елена Беляева / Фото: пресс-служба

Кому особенно важно следить за питанием

Особенно внимательным к своему здоровью в этот сезон, согласно ТТМ, следует быть людям с конституцией огня. То есть те, у кого "слабые" органы пищеварения, часто обостряется гастрит и т.д.

Первое правило для таких людей – не перегреваться, как внешне, так и внутренне – то есть не увлекаться горячими и маслянистыми блюдами, – советует Елена Беляева,- Также больше осознанности по отношению к своему здоровью не помешает проявить остальным. Поскольку в текущий сезон очень легко в теле накапливается и проявляется первоэлемент ветер.

Люди с конституцией ветра реагируют на любое изменение внешней и внутренней среды и крайне чувствительна к погодным изменениям, они часто мерзнут.

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Основной принцип питания на ближайший месяц – сытная, но не маслянистая и не жирная пища / Фото: unsplash.com

Чтобы быть в форме при любом типе конституции тела, в этом сезоне едим "утяжеленную", достаточно сытную еду, но не горячую и маслянистую. Таков основной принцип питания на ближайший месяц.

Как поддержать пищеварительную систему в конце весны

Итак, в рационе на ближайший месяц должны быть:

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Белки животного происхождения, то есть нежирное мясо и рыба, яйца, творог. Для этого сезона на завтрак хорошо подходят ленивые вареники из творога или творожная запеканка с ягодами. Из мяса хорошо подойдут говядина, нежирная свинина, индейка, особенно супы из них.

Сейчас, пожалуй, единственный сезон года, когда для питания подходит свинина, но не в виде шашлыка! Яйца лучше кушать отварными или в виде парового омлета.

Ограничиваем животные жиры, оставляем только свежее сливочное масло: оно как ни странно, даже лечит желчь. Из растительных масел рекомендую оливковое, льняное, виноградное, подсолнечное, тыквенное, кокосовое.

Из сложных углеводов акцентируемся на крупах, а именно – на пшенице. Эта крупа прохладная по своим свойствам и питательная.

Из мяса для питания в мае хорошо подойдут говядина, нежирная свинина, индейка, особенно супы из них / Фото: freepik.com

Специи – оставляем не острые: кардамон, корицу, анис, бадьян, куркуму, кориандр, зиру, тмин, розмарин. Острые перцы и имбирь лучше исключить, иногда можно пипилинг (длинный индийский перец). Овощи, фрукты и ягоды стараемся есть в середине дня.

На завтрак их лучше слегка обработать термически – помните о теплых завтраках и их пользе для поддержания пищеварения! Из напитков в этот сезон подходят домашний кефир или простокваша, а также напитки на основе молочной сыворотки, домашний квас, свежие компоты со специями.

Кофе в мае лучше ограничить, крепкий алкоголь исключить, а вино разбавлять водой / Фото: Unsplash

Кофе в этот сезон лучше ограничить, крепкий алкоголь исключить, вино разбавлять водой (отдавайте предпочтение белому). Итог: Пища должна быть питательной, сытной, но не горячей по свойствам.

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