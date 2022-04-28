Сезонна їжа – які продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення

Овочі, нежирне м'ясо та риба, яйця, кисломолочка - ці продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення / Фото: unsplash.com, freepik.com

Чим ближче літо – тим частіше можуть загостритися проблеми із травленням у людей, яких і так непокоїть шлунок, запори, здуття тощо. Зараз через війну з Росією більшість із нас харчується незбалансовано.

Щоб налагодити травлення, підтримати імунну систему і зуміти протистояти стресу, важливо включати до раціону певні продукти – які, підказала доктор тибетської традиційної медицини (ТТМ), фізіотерапевт Олена Бєляєва.

Реклама

Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

Кому особливо важливо стежити за харчуванням

Особливо уважним до свого здоров'я цього сезону, згідно з ТТМ, слід бути людям із конституцією вогню. Тобто тим, у кого "слабкі" органи травлення, часто загострюється гастрит і т.д.

Перше правило для таких людей – не перегріватися, як зовні, так і внутрішньо – тобто не захоплюватися гарячими та маслянистими стравами, – радить Олена Бєляєва. Оскільки цього року дуже легко в тілі накопичується і проявляється першоелемент вітер.

Люди з конституцією вітру реагують на будь-яку зміну зовнішнього та внутрішнього середовища та вкрай чутливі до погодних змін, вони часто мерзнуть.

Реклама

Основний принцип харчування на найближчий місяць – ситна, але не масляниста та не жирна їжа / Фото: unsplash.com

Щоб бути у формі за будь-якого типу конституції тіла, цього сезону їмо досить ситну їжу, але не гарячу та маслянисту. Такий основний принцип харчування на найближчий місяць.

Як підтримати травну систему наприкінці весни

Отже, в раціоні на найближчий місяць має бути:

Реклама

Білки тваринного походження, тобто нежирне м'ясо та риба, яйця, сир. Для цього сезону на сніданок добре підійдуть ледачі вареники з сиру або сирна запіканка з ягодами. З м'яса добре підійдуть яловичина, нежирна свинина, індичка, особливо супи з них.

яйця, сир. Для цього сезону на сніданок добре підійдуть ледачі вареники з сиру або сирна запіканка з ягодами. З м'яса добре підійдуть яловичина, нежирна свинина, індичка, особливо супи з них. Тепер, мабуть, єдиний сезон року, коли для харчування підходить свинина, але не у вигляді шашлику! Яйця краще їсти відвареними або у вигляді парового омлету.

але не у вигляді шашлику! Яйця краще їсти відвареними або у вигляді парового омлету. Обмежуємо тваринні жири, залишаємо тільки свіже вершкове масло: воно як не дивно, навіть лікує жовч. З рослинних олій рекомендую оливкову, лляну, виноградну, соняшникову, гарбузову, кокосову.

Зі складних вуглеводів акцентуємося на крупах, а саме – на пшениці Ця крупа прохолодна за своїми властивостями та поживна.

З м'яса для харчування в травні добре підійдуть яловичина, свинина нежирна, індичка, особливо супи з них / Фото: freepik.com

Спеції – залишаємо не гострі: кардамон, корицю, аніс, бадьян, куркуму, коріандр, зіру, кмин, розмарин. Гострі перці та імбир краще виключити, іноді можна піпілінг (довгий індійський перець). Овочі, фрукти та ягоди намагаємося їсти в середині дня.

На сніданок їх краще трохи обробити термічно – пам'ятайте про теплі сніданки та їх користь для підтримки травлення! З напоїв цього сезону підходять домашній кефір або кисле молоко, а також напої на основі молочної сироватки, домашній квас, свіжі компоти зі спеціями.

Каву у травні краще обмежити, міцний алкоголь виключити, а вино розбавляти водою / Фото: Unsplash

Каву цього сезону краще обмежити, міцний алкоголь виключити, вино розбавляти водою (віддавайте перевагу білому). Підсумок: їжа має бути поживною, ситною, але не гарячою за властивостями.

Також ми писали, чим корисна черемша і як смачно приготувати цю зелень.

А ще дізнайтесь про нітрати в ранніх овочах – як вибирати плоди та уникнути отруєння "хімією".