С 1 Мая: позитивные картинки, поздравления и стихи

С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: Unsplash
Сегодня – 1 Мая, праздничный, выходной, весенний, радостный день. Поздравьте с майскими праздниками близких людей, поделитесь с ними кусочком оптимизма и улыбкой, скажите слова бодрости и поднимите настроение.
Life Сегодня собрали для вас милые и прикольные открытки, картинки, поздравления и стихи с 1 Мая.
Читайте также: Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза
Короткое поздравления с 1 Мая
***
Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Веселиться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
С 1 Мая: поздравления своими словами
***
Поздравляем с 1 Мая, с праздником весны и труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Читайте также: Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки
Позитивные поздравления с 1 Мая в стихах
***
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение,
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет мирно, спокойно и мило,
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас.
Ведь 1 Мая – так с праздником вас!
С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
С 1 Мая: лучшие пожелания
***
Поздравляю с 1 Мая!
Пусть весенний день сияет!
Пусть же радует всегда
Праздник мира и труда!
Пусть природа зеленеет,
Пусть душа от счастья млеет,
Праздник весело встречай
И цвети, как этот май!
Читайте также: Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс
С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Доброе поздравление с 1 Мая в прозе
***
С 1 Мая – днем всех трудолюбивых! Но в свой праздник не забудьте отдохнуть. Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований!
С 1 Мая: картинки и поздравления / Фото: bonnycards
Душевное поздравление в день 1 Мая
***
Сегодня с Праздником Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.
Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать,
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник – Первомай!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Короткие поздравления с майскими праздниками: стихи, картинки и смс Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки 1 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать