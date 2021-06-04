Российский певец о скандале Лорак и Меладзе: Я бы тоже что-то ей предложил

Алексей Чумаков заявил, что не против пофлиртовать с известной певицей

Ани Лорак/Алексей Чумаков / Фото: YouTube, instagram.com/anilorak

Известный российский певец Алексей Чумаков прокомментировал слова Ани Лорак о Константине Меладзе, вызвавшие скандал, который не обсудил уже только ленивый. Артист уверен, что во "флирте" нет "ничего такого", и что он сам бы мог предложить что-то Ани Лорак.

"Я бы, может, тоже что-то предложил Ани Лорак. В этом нет ничего ужасного. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда могу немного флиртовать. И это нормально", – заявил Чумаков в шоу "Историс — Откройте, Давид", опубликованном в YouTube.

При этом певец добавил, что если мужчина слышит от женщины отказ, это нормально, а вот насилие – это отвратительно.

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Напомним, что Ани Лорак недавно заявила, что ее слова об известном продюсере не так поняли и попросила оставить Меладзе в покое.

А Оля Полякова уверена, что Лорак могла отказаться от своих слов из-за отсутствия поддержки коллег.

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"Я была единственной, и Найник Татьяна поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или вычленить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы, я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают", – рассказала Полякова.

К слову, сама Полякова тоже утверждает, что Константин Меладзе домогался ее, когда певице было 19 лет. Этот случай травмировал Олю, как она сама призналась позже.

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Напомним, что ранее Анастасию Приходько обвинили в пиаре на волне скандала с Меладзе и Лорак.