Романтический ужин по гороскопу – 12 блюд для каждого знака зодиака

Для Рыб, которые обожают морепродукты, приготовьте салат с креветками. Продукт Скорпионов – грибы, они должны быть в максимально вкусном соусе, а застенчивые Девы с удовольствием съедят нежное мясо кролика

Романтический ужин по гороскопу / Фото: freepik.com

Многие из нас выбирают партнера, прислушиваясь к рекомендациям гороскопа. А немало пошли еще дальше – и не подпускают к себе близко тех, которых нам не рекомендуют звезды. И если у вас все совпало и вы не одиноки, то давайте узнаем, что стоит приготовить на романтический ужин для каждого из 12 знаков зодиака. К ужину можно подать фрукты – свои личные, они тоже есть у каждого из нас. Об остальном антураже и вине позаботьтесь сами. Если планируете пикник, то узнаете, где купить продукты по выгодным ценам в этом материале.

Овен – стейк лосося с картофельным гарниром

Стейк из красной рыбы – для активных и уверенных в себе Овнов / Фото: freepik.com

Максимально активные Овны даже во время отдыха умудряются не расслабляться. Их жизнь – это постоянное движение, они ненавидят лень. Зачастую эти люди не успевают нормально сесть и поесть, ведь это тоже некоторое бездействие. Но от хорошего стейка с лососем, есть большая вероятность, Овны не откажутся. Гарнир – на ваше усмотрение.

Телец – говядина под оригинальным соусом

Тельцы оценят хорошо приготовленную говядину / Фото: freepik.com

Тельцы любят, когда все вокруг стабильно. И не любят, оказываться в непредвиденных ситуациях, это может выбить из колеи даже самых уравновешенных. А еще Тельцы, если вы не успели этого понять, любят вкусно поесть и ценят классную еду. Если у вас есть кусок хорошей говядины, то приготовьте ее с овощами. Лучше мясо не жарить, а тушить.

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Близнецы – лазанья

Обязательно обсудите начинку для лазаньи перед тем, как приготовите ее для Близнецов / Фото: Depositphotos

Потому что могут найти общий язык с любым человеком, как и листы лазаньи с разнообразной начинкой. Помните, что Близнецы любят быть в центре внимания и не любят, когда с ними кто-то не соглашается. И вы же помните, что их настроение может быстро меняться? Поэтому расспросите о предпочтениях вашего любимого накануне и приготовьте лазанью с нужной начинкой.

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Рак – утка, утиные ножки, грудка

Утку с ягодным соусом должны по достоинству оценить Раки / Фото: Depositphotos

Тем более это их мясо. Раки эмоциональные и сентиментальные. Вместе с этим – это цельные и постоянные натуры. Но не стоит забывать, что они зависят от мнения окружающих. Ракам важно чувствовать свой авторитет. Даже если для этого авторитета они так и не смогли ничего сделать. И да, утиное мясо готовится небыстро, позаботьтесь об этом заранее.

Лев – куриные бедра под острым соусом или с апельсином

Куриные бедра с апельсинами / Фото: Depositphotos

Этими людьми управляют амбиции, зачастую неоправданные. Будьте уверенны, что и в приготовление романтического ужина Львы тоже будут вмешиваться со своими дельными советами. Ведь этим людям важно, чтобы все вокруг происходило под их чутким руководством. Львы бывают беспричинно очень остры на язык и не стесняются этого недостатка. Приготовьте для них острые куриные бедра. Можно с апельсином, Львы любят все оригинальное.

Дева – кролик с грибами

Лучший романтический ужин для робких Дев – кролик с грибами / Фото: Depositphotos

Это тихие спокойные люди, многих из них сложно представить завсегдатаями шумных вечеринок и мероприятий. Причина – эти люди застенчивые и робкие, практически в точности, как кролики. Но интересные личности, как и вся еда с этим мясом – это факт. Ну и не забываем, что Девы – ценители не только вкусной, но и полезной еды.

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Весы – индейка с ананасами и сыром

Приготовьте для рассудительных Весов индейку с ананасами и сыром / Фото: Depositphotos

Сбалансированные люди эти Весы. Все у них клеится, все у них красиво разложено по полочкам. Они обожают социум, любят всех мирить и успокаивать. Весы спокойны и рассудительны и не заморачиваются на еде. Главное, чтобы все было сбалансировано. Ну и вкусно безусловно. Нежную индейку, запеченную в духовке, улучшите сыром и ананасами.

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Скорпион – грибы

Фаршированные шампиньоны с орехами – идеальный романтический ужин для Скорпионов / Фото: Depositphotos

Плутон – это планета Скорпиона, грибы – это продукт Плутона. Их можно нафаршировать, а можно потушить с мясом. Разнообразие – это то, что любят эти люди. Но вместе с этим они неусидчивы и непостоянны, поэтому есть большая вероятность, что определиться с ужином Скорпионам сложно.

Стрелец – шницель

Постарайтесь приготовить максимально вкусный шницель для Стрельцов / Фото: Depositphotos

Вообще, для Стрельцов не является проблемой что-то конкретное на ужин. Для них важнее всего – задушевные и долгие разговоры, они любят, чтобы их внимательно слушали. Но вместе с этим, они обожают все самое необычное и не против съесть даже максимально экзотическое блюдо. И да, они сами могут намекнуть, чтобы им хотелось съесть во время романтического ужина. Их прямолинейность – это нечто. И да, чтобы не получить замечания в адрес вашего шницеля, постарайтесь приготовить его идеально.

Козерог – баранина

Требовательные Козероги с удовольствием съедят баранину / Фото: Depositphotos

Ответственные, в большей своей части, и не менее упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Они все равно правы всегда. Козероги – это специфическая для многих баранина. Но она становится максимально вкусной, когда правильно приготовлена. Будьте уверены – Козероги ценят заботу и обязательно вас отблагодарят за такую еду.

Водолей – перепелки

Безудержным Водолеям понравится мясо перепелки / Фото: Depositphotos

Не курица, не индюшатина. Перепелки. Даже с этим нужно выделиться – для Водолеев это принципиально важно. Они считают, что пришли в этот мир познавать то, что другим не дано, обучать. Вместе с этим многие Водолеи не обладают самодисциплиной, они забывают о своих обещаниях, положиться на них – дело ненадежное.

Рыбы – салат с морепродуктами, морепродукты

Салат с креветками и авокадо / Фото: Depositphotos

Рыбы обожают все, что связано с морепродуктами. Главное, чтобы во время романтического ужина на них не напала меланхолия, как это часто с ними бывает. Тогда берите карты в свои руки и хвалите Рыб всеми известными лестными словами. Эти люди любят, когда их ценят и когда ими восхищаются.

И еще один рецепт, который может стать дополнением к романтическому ужина – гренки с тартаром из лосося – узнаете из видео.

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