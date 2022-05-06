Редис, огурцы или молодая капуста – какие овощи мая самые полезные

Самые полезные майские сезонные овощи - молодая капуста, шпинат, редис, огурец и кабачок / Фото: unsplash.com, freepik.com

Майские сезонные грунтовые овощи начинают появляться на прилавках, они полезны, а обезопасить их от нитратов довольно просто. Почему важно есть сезонные овощи и какие из них самые полезные – рассказала доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Елена Беляева / Фото: пресс-служба

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Среди сезонных ранних овощей – в топе кабачки, редис, молодая капуста, огурцы и шпинат – кладезь витамина С и других элементов, а огурец – лидер среди овощей по содержанию клетчатки! Разберем каждый из этих плодов.

Молодая капуста – это просто кладезь витамина С среди других сезонных овощей. Молодая капуста также хороша тем, что поможет справляться с окислительным стрессом поскольку в этом овоще много пектинов.

А еще молодая капуста содержит мало калорий, поэтому является диетическим продуктом. Листья капусты богаты клетчаткой, что хорошо помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Но при проблемах с пищеварением не стоит налегать на сырую капусту: может произойти метеоризм и вздутие кишечника.

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Не стоит есть редис при гастрите, язвенной болезни и других проблемах с органами пищеварения / Фото: Depositphotos

Следующий суперовощ – редис, витамины С, РР, группа В, железо, калий и кальций, а еще необходимые для похудения и поддержания здорового веса белок, клетчатка и эфирные масла. Не стоит есть редис при гастрите, язвенной болезни и других проблемах с органами пищеварения.

Если же у вас проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), то кабачок – отличный овощ в таком случае. Он не вызывает вздутия кишечника, поэтому кабачок – один из лучших диетических продуктов. В кабачках содержатся необходимые нашему мозгу, сердцу, печени и мышцам витамины и микроэлементы.

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Кабачок не вызывает вздутия кишечника, поэтому он – один из лучших диетических продуктов / Фото: unsplash.com

А еще овощ поможет улучшить не только пищеварение, но и состояние кожи и цвет лица. Кабачки можно слегка "притопить" на сковороде, запечь, сварить или приготовить на пару.

И как же без свежих огурцов? Этот плод на 95% состоит из воды, поэтому с помощью блюд из огурцов можно не только утолить жажду, но вывести токсины и промыть почки. Огурцы хорошо чистят кишечник, улучшают его моторику.

Также огурец предотвращает образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, поэтому рекомендован как профилактическое средство атеросклероза и других болезней сердца и сосудов. Однако при нефрите, мочекаменной болезни и других почечных недугах огурцы противопоказаны.

Шпинат очень полезный листовой овощ, но из-за щавелевой кислоты его нельзя есть при мочекаменной болезни. / Фото: unsplash.com

И закрывает наш "хит-парад" сезонных овощей – шпинат. Этот овощ считают королем листовых овощей. Листья шпината отлично поддержат сердце и сосуды, защитятт организм от окислительного стресса, насытят витаминами группы В, фолатами, витамином К, селеном, омега-3 жирными кислотами, йодом и не только.

Однако из-за щавелевой кислоты шпинат нельзя при мочекаменной болезни. Также у некоторых шпинат вызывает аллергию. Самый простой способ приготовления этих овощей – нарезать в салат, заправляя оливковым, льняным или подсолнечным маслом холодного отжима. А еще можно добавить специи, семечки кунжута или льна, так наиболее полезно и вкусно.

Напомним, что ранее мы писали какие ТОП-5 продуктов стоит ограничить или убрать из рациона, чтобы не провоцировать стресс.

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