Редис, огірки чи молода капуста – які овочі травня найкорисніші

Найкорисніші травневі сезонні овочі - молода капуста, шпинат, редис, огірок та кабачок / Фото: unsplash.com, freepik.com

Травневі сезонні ґрунтові овочі починають з'являтися на прилавках, вони корисні, а убезпечити їх від нітратів досить просто. Чому важливо їсти сезонні овочі та які з них найкорисніші – розповіла лікар тибетської медицини, консультант зі здорового харчування. Олена Бєляєва.

Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

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Серед сезонних ранніх овочів – у топі кабачки, редис, молода капуста, огірки та шпинат – джерело вітаміну С та інших елементів, а огірок – лідер серед овочів за вмістом клітковини! Розберемо кожен із цих плодів.

Молода капуста – це просто джерело вітаміну С серед інших сезонних овочів. Молода капуста також хороша тим, що допоможе справлятися з окислювальним стресом, оскільки в цьому овочі багато пектинів.

А ще молода капуста містить мало калорій, тож є дієтичним продуктом. Листя капусти багаті на клітковину, що добре допомагає очистити організм від шлаків і токсинів. Але при проблемах із травленням не варто налягати на сиру капусту: може статися метеоризм та здуття кишківнику.

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Не варто їсти редис при гастриті, виразковій хворобі та інших проблемах з органами травлення. / Фото: Depositphotos

Наступний суперовоч – редис, в ньому є вітаміни С, РР, група В, залізо, калій та кальцій, а також необхідні для схуднення та підтримки здорової ваги білок, клітковина та ефірні олії. Не варто їсти редис при гастриті, виразковій хворобі та інших проблемах з органами травлення.

Якщо ж у вас проблеми із ШКТ (шлунково-кишковим трактом), то кабачок – чудовий овоч в такому випадку. Він не викликає здуття кишечника, тому кабачок – один із найкращих дієтичних продуктів. У кабачках містяться необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам вітаміни та мікроелементи.

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Кабачок не викликає здуття кишечника, тому він – один із найкращих дієтичних продуктів. / Фото: unsplash.com

А ще овоч допоможе покращити не тільки травлення, а й стан шкіри та колір обличчя. Кабачки можна злегка притопити на сковороді, запекти, зварити або приготувати на пару.

І як же без свіжих огірків ? Цей плід на 95% складається з води, тому за допомогою страв з огірків можна не тільки вгамувати спрагу, але вивести токсини і промити нирки. Огірки добре чистять кишківник, покращують його моторику.

Також огірок запобігає утворенню бляшок холестерину на стінках судин, тому рекомендований як профілактичний засіб атеросклерозу та інших хвороб серця і судин. Однак при нефриті, сечокам'яній хворобі та інших ниркових недугах огірки протипоказані .

Шпинат дуже корисний листовий овоч, але через щавлеву кислоту його не можна їсти при сечокам'яній хворобі. / Фото: unsplash.com

І закриває наш "хіт-парад" сезонних овочів – шпинат. Цей овоч вважають королем листових овочів . Листя шпинату відмінно підтримають серце і судини, захистять організм від окислювального стресу, наситять вітамінами групи В, фолатами, вітаміном К, селеном, омега-3 жирними кислотами, йодом і не тільки.

Проте через щавлеву кислоту шпинат не можна при сечокам'яній хворобі. Також у деяких шпинат спричиняє алергію. Найпростіший спосіб приготування цих овочів – нарізати в салат, заправляючи оливковою, лляною або олією холодного віджиму. А ще можна додати спеції, насіння кунжуту або льону, так найбільш корисно та смачно.

Нагадаємо, що раніше ми писали які ТОП-5 продуктів варто обмежити або прибрати з раціону , щоб не спричинити стрес.

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