Рецепт дня: как сделать коктейль Молотова

Как сделать коктейль Молотова / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы сидим в подвалах и метро, сохраняем и тысячу раз перечитываем информацию о том, как найти убежище, если рядом нет специализированных мест, наши герои отдают свои жизни, чтобы враг был как можно дальше от нас… переживаем за близких, которые пытаются выехать из городов, ищем безопасное место для детей, родителей и котов. В груди до боли сжимается крик – "ВОН ИЗ УКРАИНЫ".

Наши воины борются всеми силами. Генеральный штаб ВСУ просит нас, граждан Украины, сообщать о передвижении российских войск.

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Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!

Как сделать коктейль Молотова

К ужасу, сегодня этот рецепт должен знать каждый. Его опубликовали в Telegram-канале ВРУ.

Как сделать коктейль Молотова / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Берегите себя и близких. Будьте осторожны. Сохраняйте спокойствие.

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Все буде Україна!

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